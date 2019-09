Die LINKE-Landesvorsitzenden Diana Golze (l.) und Anja Mayer am Dienstagabend vor der Vorstandssitzung in Potsdam Foto: dpa/Christophe Gateau

Es soll im Landesvorstand der Linkspartei am Dienstagabend in Potsdam trotz des Wahldebakels sehr konstruktiv diskutiert worden sein, ohne persönliche Schuldzuweisungen. Am Ende gab es 13 Stimmen für den Vorschlag, die Einladung der SPD zu einem Sondierungsgespräch anzunehmen. Nur Monika Huschenbett stimmte dagegen, und Martin Günther enthielt sich der Stimme.

»Wir werden sehr ernsthaft sondieren, welche Möglichkeiten für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis bestehen«, versprachen die Landesvorsitzenden Diana Golze und Anja Mayer in einer gemeinsamen Erklärung. »Wir wollen auf Augenhöhe verhandeln und klare inhaltliche Schwerpunkte setzen.« Klar ist den beiden dabei, dass Brandenburg »einen anderen Politikstil« und »neue Wege« brauche.

Die LINKE war am Sonntag von 18,6 auf 10,7 Prozent abgestürzt.