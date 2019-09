Nur knapp scheiterten die deutschen Volleyballerinnen um Camilla Weitzel (l.) gegen die Polinnen mit Agnieszka Kakalewska. Foto: imago images/Andrzej Iwanczuk

Trotz des dramatischen Scheiterns gegen Gastgeber Polen verlassen die deutschen Volleyballerinnen die EM erhobenen Hauptes.

Von Kirsten Opitz, Łódź

Der Bus zum Warschauer Flughafen verließ Łódź schon mitten in der Nacht: Viel Zeit blieb Bundestrainer Felix Koslowski also nicht, um seine bitter enttäuschten Volleyballerinnen nach dem verpassten EM-Halbfinale wieder aufzurichten. »Das braucht erst mal ein paar Tage, um das alles sacken zu lassen«, sagte Außenangreiferin Jennifer Geerties.

Beim knappen 2:3 am Mittwochabend gegen die Gastgeberinnen aus Polen hatte sich Koslowski heiser geschrien, um sein Team anzutreiben. Danach musste auch er sich erst wieder auf die tolle Leistung besinnen: »Wir haben nie aufgegeben, das zeigt den Charakter dieser Mannschaft. Deswegen macht mich das auch so traurig.« Die Laune sollte mit Blick auf das große Ziel - die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio - bald wieder besser werden. In einem Ac...