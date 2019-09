Ein Spaziergang um den Block. Es ist ein heißer Tag im August, die 15-köpfige Gruppe erkundet einen kurzen Teil der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Drei Betriebe stehen auf dem Programm, ein Fahrradladen, ein Döner-Imbiss und ein Barbier. Der Titel des Stadtspaziergangs, zu dem die Naturfreunde Berlin und der Verein Kritische Geographie Berlin eingeladen haben: »Migrantische Ökonomien als Teil der Quartiersentwicklung in Nord-Neukölln«.

Die Sonnenallee ist überregional bekannt. Hier gibt es die größte Konzentration an arabischen Läden in Deutschland. Viele arabischstämmige Menschen aus anderen Berliner Bezirken erledigen hier ihre Einkäufe - auch viele Bewohner*innen von Geflüchteten-Unterkünften aus der Region. Für Geflüchtete aus Syrien ist die Straße eine Anlauf- und Kontaktstelle. Das schlägt sich auch in der Angebot...