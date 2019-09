nach den Wahlniederlagen in Sachsen und Brandenburg. Helfer beim Abnehmen der Wahlplakate könnte Silvio Lang, Landesvize der Linkspartei in Sachsen, in seinem Bautzener Wahlkreis noch einige gebrauchen. Gerade in den ländlichen Regionen fehlt es an Genossen und Ortsverbänden, aber sollte man sie deshalb aufgeben? Auch die bisherige Funktion der Linkspartei wird von dem Wahlergebnis »hart in Frage gestellt«, sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder. Seiten 4 und 5