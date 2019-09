Wenige Stunden vor Bekanntgabe der Gewinner der Filmfestspiele in Venedig haben Hunderte Klimaaktivisten den roten Teppich vor dem Filmpalast besetzt. Mit der Aktion protestierten die Anhänger des »Klima-Camps von Venedig« gegen den unzureichenden Kampf gegen den Klimawandel. Auch Gegner großer Kreuzfahrtschiffe in Venedig schlossen sich den Protesten an.

Der Goldene Löwe für den besten Film ging an den düsteren Antihelden-Psychothriller »Joker«, in dem Regisseur Todd Phillips von der Gewal...