Für Bankkunden wird sich durch PSD2 - die »Zweite Europäische Zahlungsdiensterichtlinie« - einiges verändern. Sichtbar wird dies für die meisten aber nur beim Online-Banking: Die klassische iTAN-Liste wird abgeschafft. Bisher können Kunden beim Abschicken einer Überweisung eine bestimmte Transaktionsnummer verwenden, die sich auf einer von der Bank zugesandten Liste findet. Banken lobten seit dem Beginn des Online-Banking Ende der 1970er Jahre in den höchsten Tönen die Sicherheitsstandards - nun wird das Verfahren abgeschafft, da es die EU-Kommission als »zu unsicher« ansieht. Ab kommendem Sonnabend soll endgültig Schluss sein.

Grundlage dafür ist die EU-Richtlinie, deren zweite Stufe am 14. September in Kraft tritt. »Zu diesem Datum müssen Banken aufgrund gesetzlicher Vorgaben technische und vertragliche Anpassungen im Online-Banking und beim Bezahlen mit Karte vornehmen«, heißt es beim Bundesverband deutscher Banken. In den verg...