Luciana Lamorgese ist neue Innenministerin Italiens. Foto: AFP/Filippo Monteforte

Rein gar nichts verbindet die neue italienische Innenministerin Luciana Lamorgese mit ihrem Vorgänger Matteo Salvini. Sie ist eine Frau, mit ihren 66 Jahren 20 Lenze älter und hat in ihrem Leben noch nie direkt Politik gemacht. Sie hat Jura studiert und ein Anwaltspatent erworben, aber ihr gesamtes Arbeitsleben in der öffentlichen Verwaltung, genauer gesagt im Innenministerium, verbracht. Dort hat sie eine steile Karriere hingelegt, war Kabinettsleiterin einiger Minister und schließlich in Venedig und in Mailand Präfektin, also höchste Vertreterin des Zentralstaates.

Die Linken sagen von ihr, sie sei rechts, die Rech...