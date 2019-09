Donald Trump hat am Montag Wahlkampf gemacht in North Carolinas 9. Kongresswahlbezirk für Nachwahl-Kandidat Dan Bishop. Der Trump-Republikaner hat die Hilfe nötig. Foto: dpa/AFP/JIM WATSON

Es wird ein Stimmungstest. Bei der Nachwahl im Kongresswahlbezirk North Carolina 9, geht es um die Frage, ob die »blaue Welle« für die Demokraten in den USA weitergeht und ob die Partei ihre Zustimmung in Amerikas Vorstädten verfestigten kann oder ob die Wahlkampfhilfe von Donald Trump einen bedrängten Republikaner ganz knapp über die Ziellinie bringt. Am Montag hielt der US-Präsident extra eine Wahlkampfveranstaltung für den Republikaner Dan Bishop in North Carolina ab. »Morgen werdet ihr einen Mann wählen, der immer zuerst an Amerika denkt«, rief Trump vor Tausenden Anhängern. Der US-Präsident hatte sich schon vorher per Twitter für den Republikaner eingesetzt. Auch Vize-Präsident Mike Pence hatte am Wochenende Wahlkampf für Bishop gemacht – der kann jede Hilfe brauchen.

Die Wahlwiederholung war wegen einem Fall von Wahlbetrug angesetzt worden. Bei den Zwischenwahlen im November vergangenen Jahres hatte sich der Republikaner Mark Harris in dem Kongresswahlbezirk südöstlich der Großstadt Charlotte ganz knapp mit rund 900 Stimmen Vorsprung durchgesetzt. Doch sein Sitz im Repräsentantenhaus war in den folgenden Monaten nicht besetzt worden, weil sich kurz darauf die Wahlkommission des Bundesstaates weigerte das Ergebnis abzunicken. Eine monatelange juristische Auseinandersetzung folgte, weil ein Berater von Harris offenbar illegal mindestens mehrere hundert Briefwahlstimmen im Bezirk manipuliert hatte.

Der vom Wahlbetrug betroffene Demokrat Dan McCready sammelte daraufhin von empörten Graswurzelspendern und Demokraten im ganzen Land mehr als drei Millionen Dollar an Wahlkampfspenden ein und stellte sich dieses Jahr erneut zur Wahl. Wenn ein Demokrat im »Republikaner-Land« in North Carolina 9 gewinnen kann, dann ein Moderater wie McCready. Der ist ein ehemaliger Marine, zeigt sich als Familienvater und kündigt im Wahlkampfvideo an für Steuererleichterungen für die Mittelschicht zu kämpfen und die Medikamentenpreise im Land senken zu wollen. In den letzten Umfragen liegt der Solarunternehmer, der erklärt hat auch mit Republikanern zusammenarbeiten zu wollen, Kopf-an-Kopf mit seinem Herausforderer Dan Bishop (»Wahlbetrüger« Mark Harris war nicht erneut angetreten).

Wahlkampfspot des moderaten Demokraten Dan McCready McCready for Congress

In dem Kongresswahlbezirk hatte Trump 2016 mit 12 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen. Bei den Midterm-Wahlen hatten die Demokraten landesweit einen Vorsprung von 8,6 Prozentpunkten gegenüber den Republikanern bei den Stimmen in allen Wahlbezirken. Vor allem die Vorstädte, wo viele weiße und gebildete Wähler wohnen, hatten lange eher republikanisch gewählt. Doch bei den Zwischenwahlen im November änderte sich das. Nun kommt der Test, ob das auch so bleibt: Der 9. Wahlbezirk in North Carolina hat laut den unabhängigen Experten von Cook Political Report im Vergleich zum landesweiten Ergebnis acht Prozentpunkte mehr republikanisch abgestimmt.

In North Carolina 9 wird sich zeigen, wie weit die Demokraten auf eigentlich republikanisches Territorium vordringen können und ob die Demokratenbasis weiterhin so enthusiastisch an die Urnen drängt, wie noch im vergangenen November, als die Partei den Republikanern in einer kleinen blauen Welle landesweit 40 Repräsentantenhaus-Sitze abnahm.

Donald Trump tönte dagegen am Montag, die Wahl in North Carolina 9 sei der Auftakt, um die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückzuerobern. Dort stellen die Demokraten derzeit 235 von 435 Abgeordneten die Mehrheit.

Wahlkampf-Spot des Republikaners Dan Bishop. Dan Bishop

Republikaner-Kandidat Bishop wurde 2016 mit einem Gesetzesentwurf bekannt, der es Transgender verbietet, öffentliche Toiletten zu besuchen, die nicht ihrem bei Geburt festgestellten Geschlecht entsprechen. Der Anwalt und Abgeordnete aus dem Staatssenat hat sich in der Vergangenheit hinter die Agrarindustrie im Land gestellt und Black Lives Matter-Aktivisten mit Neonazis verglichen. Jetzt macht er Wahlkampf mit Unterstützung für Trumps Grenzmauer, zeigt sich als Abtreibungsgegner, gläubiger Christ und Trump-Fan. Doch mit diesen Themen hat er nur rund 900.000 Dollar Spenden gesammelt.

Weil er damit hinter deutlich McCready zurückliegt, sprangen die Republikaner auf Bundesebene ein und investierten zusätzlich über fünf Millionen Millionen Dollar. Weil auch bundesweit aktive demokratische Organisationen über drei Millionen Dollar in die symbolisch wichtige Wahl investierten haben, ist nun laut den Analysten von Inside Elections auf beiden Seite etwa gleich viel Geld im Spiel.

Die Wahl ist auch ein Test, wie erfolgreich Trumps Strategie ist, alle Demokraten als »Linksradikale« darzustellen. »Die radikalen Demokraten wollen alles kaputtmachen, was ihr euch aufgebaut habt«, erklärte Trump am Montag bei seiner Wahlkampfveranstaltung. Auch Bishop warnte vor der »Sozialistischen Demokratischen Partei«.