Start der Erinnerungsroute vor der Gethsemanekirche Foto: nd/Ulli Winkler

Wer in diesen Tagen in Prenzlauer Berg unterwegs war, ist sicher bereits auf sie gestoßen: Insgesamt 195 auffällig gestaltete Quadrate, auf denen das Motto des Kunstprojekts »Aufbruch 1989 - Erinnern 2019« prangt, zieren dort die Bürgersteige. Ein QR-Code führt an den Stationen zu einem der 158 Zeitzeugeninterviews oder einem Infotext über den Wendeherbst. Realisiert hat das vom Pankower Bezirksbürgermeister Sören Benn (LINKE) initiierte Projekt die Künstlerin Karla Sachse. Die Idee: 30 Jahre nach der friedlichen Revolution an die Aufbruchszeit zu erinnern und diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die diese maßgeblich gestaltet haben.

Künstler*innen, Bürgerrechtsaktivist*innen, Intellektuelle - der Prenzlauer Berg war in den 1980er Jahren ein Hort der Kreativen und auch ein Zentrum der Opposition in der DDR. Die Vielfalt der Zeitzeug*innen ist enorm: Von der Holzwirtschaftsingenieurin und Frauenrechtsaktivistin Samirah Kenawi bis h...