Knapp ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland stammt aus Gebäuden. Vor allem das Heizen schlägt dabei ordentlich zu Buche. Klimaschutzexperten und auch die Politik sehen hier ein enormes Potenzial, um Treibhausgasemissionen einzusparen. Bis 2030 sollen diese im Gebäudesektor um rund 40 Prozent auf 72 Millionen Tonnen CO2 sinken.

Nur ist in der Vergangenheit nicht genug passiert, damit das ambitionierte Ziel auch erreicht wird. Dass der »schlafende Riese« der Energiewende, der Gebäudesektor, weiter mit einer Sanierungsquote von einem Prozent jährlich weit unterhalb des Notwendigen dümpelt, nahm die Politik jahrelang tatenlos hin. Auch unter dem Druck der Klimabewegung rüstet sich die Bundesregierung aber, bis zum 20. September Klimaschutzvorhaben zu erarbeiten.

Mehrere Verbände aus dem Bereich Wohnen wiesen am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin auf die drohende »Klimafalle« hin. Demnach müssten in den nächsten zehn Jahren...