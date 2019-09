Die mehr als 20 Millionen Rentner können nach Ansicht von Experten auch 2020 erneut mit einem deutlichen Plus ihrer Bezüge rechnen. Die Bezüge könnten um bis zu drei Prozent steigen, sollten sich die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt im Laufe des Jahres nicht drastisch ändern. Der Leiter des Referats Alterssicherung beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), Ingo Schäfer, hält aufgrund guter Beschäftigungslage und spürbarer Lohnerhöhungen sogar eine Erhöhung um mehr als drei Prozent für möglich.

