Tierliebhaber möchten im Auslandsurlaub am liebsten das eine oder andere herrenlose Straßentier mit nach Hause nehmen. Doch das kann schief gehen! Foto: dpa/Doreen Fiedler

»Vor allem in südlichen und osteuropäischen Ländern begegnen wir regelmäßig Straßenhunden und Streunerkatzen, die an Orten leben, die uns ungewohnt und auch ungeeignet erscheinen - in Ferienanlagen, in Parks, am Strand, in Ruinen oder auf dem Campingplatz«, sagt Ursula Bauer von aktion tier Berlin. Die Tiere laufen durch den gefährlichen Verkehr, stöbern im Müll, haben kein Zuhause. Mancher Tierfreund möchte am liebsten alle einsammeln und mitnehmen.

Bei aller Tierliebe sollte die Mitnahme eines Straßentieres nach Deutschland jedoch nie spontan und unüberlegt erfolgen, sonst kann die gut gemeinte Rettungsaktion schnell schief gehen. Zum einen muss die Reise mit Tier organisiert und beispielsweise mit der Fluggesellschaft abgestimmt werden. Zum anderen gilt es, die gesetzlichen Bestimmungen genau zu beachten.

Zwingend erforderlich für die Einreise aus einem der EU-Mitgliedstaaten nach Deutschland ist ein gültiger EU-Heimtierpa...