Körper gehackt: der Fingernagel als Ausstellungsfläche Foto: Nadja Buttendorf

Ein Dreivierteljahr ist es her, dass Nadja Buttendorf ihr Atelier an der Berliner Seestraße bezogen hat. Die Kisten mit Utensilien stehen noch in den Regalen. Buttendorf würde sie gerne mal auspacken, aber viel Platz gibt es nicht. Sie braucht allerdings nur eine Leuchte über die Arbeitsplatte montieren, in deren Pappfront das Wort »Nails« geschlitzt ist: Schon zieht Flair in den kargen Raum - der Flair der Veränderung, wie man ihn aus einem Schönheitssalon kennt.

»Erst einmal schieben wir deine Nagelhaut zurück, das gehört mit zum Treatment«, erklärt Buttendorf. Später, nachdem sie meinen rechten Zeigefingernagel mit Buffer, Primer-Stift, UV-Flex-Gel, Cleaner und Versiegler bearbeitet hat, wird ihn ein kleiner Magnet zieren: Sie hackt meinen Körper - mit Techniken aus dem Beautysegment, das landläufig als Frauenthema gilt und folglich wenig Anerkennung genießt. »Mir geht es darum, Stereotype zu benutzen und sie gegeneinander ausz...