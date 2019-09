Ziel Unabhängigkeit: Auf Barcelonas Plaza de España sammeln sich am 11. September Demonstranten. Foto: AFP/Pau.Barrena

War die Demonstration zum Nationalfeiertag »Diada« am 11. September eine besondere angesichts der Urteile gegen zwölf Anführer der Bewegung, die im Oktober in Madrid fallen sollen?

Der Prozess am Obersten Gerichtshof in Madrid ist nicht der einzige, auch wenn er die stärkste Aufmerksamkeit erhält. Es laufen viele Verfahren. Kürzlich wurden zwei Aktivisten zu Haftstrafen von 18 Monaten verurteilt, die an einer Demonstration teilnahmen. Das Urteil in Madrid wird die Repression in aller Klarheit zeigen, mit der eine Bewegung zerschlagen werden soll. Aber wir senden eine klare Botschaft aus: Die Repression wird uns nicht von unseren politischen Zielen abbringen.

Sehen Sie eine Möglichkeit für Freisprüche, die Vorwürfe Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung nur dürftig begründet wurden?

Wenn wir es mit einem intelligenten Vorgehen zu tun hätten, wäre das vermutlich das Ergebnis. Wir haben es aber mit einem politischen System zu ...