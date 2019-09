dpatopbilder - 11.09.2019, Bahamas, High Rock: Pastor Jeremiah Saunders posiert für ein Foto zwischen den Ruinen seiner Kirche, die vom Hurrikan Dorian zerstört wurde. Eine Woche nach dem verheerenden Hurrikan «Dorian» werden auf den Bahamas noch immer rund 2500 Menschen vermisst. Foto: AP/dpa/Ramon Espinosa

Wo warst du am 1. September 2019? Auch in vielen Jahren werden die Bewohner der Bahamas darüber Auskunft geben können. An jenem verhängnisvollen Tag traf Hurrikan Dorian, ein Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf, auf die Abaco-Inseln und war später über Grand Bahama beinahe zum Stillstand gekommen. Erst nach knapp drei Tagen war er komplett über die Inselgruppe hinweggezogen. Gesundheitsminister Duane Sands sagte im Rundfunk, die endgültige Zahl der Todesopfer werde wohl »überwältigend« sein. Angesichts der Zerstörung war es zunächst schwierig für Helfer, in das Katastrophengebiet zu gelangen. Inzwischen sind auch Soldaten aus den Niederlanden und Deutschland im Hilfseinsatz.

Es war der schlimmste Hurrikan für die Bahamas seit Beginn der Aufzeichnungen. Jeder fünfte der 350 000 Einwohner der Inselgruppe ist obdachlos. »So viele Familien sind von der Verwüstung betroffen, auch die, die während des Sturms eingeschlossen waren«, s...