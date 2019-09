Tomaten kommen in einer kaum vorstellbaren Vielfalt von Formen, Farben und Geschmack daher. Foto: nd/Heidi Diehl

Sie heißen Rote Birne, Schokorella, Weiße Schönheit, Rheinlands Ruhm, Goldene Königin, Blondköpfchen oder Die Dekorative Nr. 31. Sieben von rund 200 verschiedenen Tomatensorten, deren Samen im Genarchiv des Vereins zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg e. V. (Vern) in Greiffenberg in der Uckermark ihrem großen Auftritt entgegenschlummern. Jede von ihnen hat eine lange Geschichte, viele Sorten waren über die Zeit schleichend aus dem Gedächtnis der Verbraucher verschwunden. Einige stehen sogar auf der Roten Liste gefährdeter Gemüsesorten - Lunar oder Heinemanns Jubiläum beispielsweise. Längst haben wir uns an zwei drei Einheitssorten aus dem Supermarkt gewöhnt. Von Formen- Farben- oder gar Geschmacksvielfalt kann bei denen nun wirklich keine Rede mehr sein. Mehr oder weniger schmecken sie alle uniform nach nichts bis gar nichts und sind meistens rot und rund. Für den Handel muss es sich eben rechnen! Da setzt m...