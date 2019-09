Am neuen Haus der Volkssolidarität im Verbandsbereich Fläming-Elster, der 1300 Mitglieder zählt. Foto: Volkssolidarität

Für 2,1 Millionen Euro hat die Volkssolidarität an der Carl-Drinkwitz-Straße in Luckenwalde eine Begegnungs- und Beratungsstätte gebaut - in Holzbauweise, nach ökologischen Standards.

Wie Architekt Matthias Wegner erläutert, wird das zweigeschossige Gebäude künftig in heißen Sommern mit kühlem Grundwasser klimatisiert. Das Wasser werde mit verhältnismäßig geringem Energieaufwand in Leitungen durch das Gebäude geführt, um für eine angenehme Innentemperatur zu sorgen.

In gut anderthalb Jahren Bauzeit ist der Neub...