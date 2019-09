Offener Brief an die Bundesregierung: Forscher wurden wegen ihres Engagements für eine friedliche Lösung des türkisch-kurdischen Konflikts verurteilt

Ihre Tochter Gönül Örs (37) war in der vergangenen Woche in Edirne verhaftet worden, weil sie versucht haben soll, illegal die Grenze zu übertreten. Wegen Terrorvorwürfen lag eine Ausreisesperre vor. dpa/nd

Die Sängerin war kurz vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juni vergangenen Jahres in Edirne festgenommen worden und ist seitdem inhaftiert. Sie hatte dort eine Wahlkampfveranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP unterstützt. Cane hat kurdische Wurzeln und besitzt nur die deutsche Staatsbürgerschaft.

Cane war bereits im November 2018 wegen Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt worden. Auch diese Anklage stützte sich unter anderem auf angebliche Inhalte ihrer Facebook- und Twitter-Profile.

Istanbul. Die Kölner Sängerin Hozan Cane, die in der Türkei wegen Terrorvorwürfen inhaftiert ist, wurde nun auch wegen Präsidentenbeleidigung verurteilt. Das Gericht im westtürkischen Edirne verhängte am Montag eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten gegen sie, wie ihre Anwältin Newroz Akalin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die deutsche Sängerin mit kurdischen Wurzeln Hozan Cane ist nun auch wegen Präsidentenbeleidigung in der Türkei verurteilt worden.

Gegen Kölner Sängerin verhängt ein Gericht in Edirne eine Bewährungsstrafe wegen Präsidentenbeleidigung

