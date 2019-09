Foto: dpa/Olivier Fitoussi

Bei den Knessetwahlen im April erzielte die israelische Arbeitspartei Awoda das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Sie erreichte lediglich sechs von 120 Sitzen. Bis 1977 stellte Awoda alle Ministerpräsidenten. Meretz, die am weitesten links stehende Partei, erhielt nur vier Sitze. Die beiden arabischen Parteien, Chadasch und Ra’aam Balad, erreichten zusammen zehn Sitze.

Erklärungsversuche dafür, dass in Israel die Linke bei Wahlen so schwach ist, hangeln sich an den Schlagwörtern Populismus und Sicherheit entlang. Parteien der Mitte und des rechten Spektrums sind mit ihrer populistischen Sprache erfolgreich. Unter dem Schlagwort Sicherheit legitimieren diese in der israelischen Öffentlichkeit etwa Angriffe auf den Gaza-Streifen.

Auch wenn sich Benny Gantz, Präsidentschaftskandidat der Blau-Weiß-Liste, als konsequenterer Kriegsführer gegenüber Palästinenser*innen als der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu präs...