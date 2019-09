Die Skulptur »Apoll mit Leier« wird in Position gebracht. Foto: dpa/Patrick Pleul

Behutsam hebt der Fahrer des als Minikran benutzten Gabelstaplers die Marmorskulptur »Apoll mit Leier« an und lässt sie an dicken Riemen ein Stück über dem Podest einschweben. Nach sorgsamen Vorbereitungen senkt der Fahrer das Kunstwerk ab. Drei Kollegen stehen um das Podest und dirigieren millimetergenau. Einmal, als die Skulptur etwa zehn Zentimeter zu schnell nach unten gesenkt wird, ertönt fast panisch das Kommando: »Stopp!« Doch am Ende steht der griechische Gott Apoll am Montag um 10.51 Uhr genau da, wo er hin soll - vor den Neuen Kammern im Potsdamer Schlosspark Sanssouci.

»Ich kenne die Neuen Kammern bewusst nur ohne Skulpturen, und ich glaube, es geht vielen Potsdamern genauso«, schwärmt bei diesem für sie noch ungewohnten Anblick Silke Kiesant, die für Skulpturen zuständige Kustodin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG).

26 Skulpturen standen einst vor den Neuen Kammern, doch seit 1982 nicht mehr. Damals wiesen si...