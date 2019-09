Der rot-rot-grüne Senat will den Fußverkehr in der Hauptstadt sicherer machen. Am Dienstag beschloss er einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung des Berliner Mobilitätsgesetzes, in dem auch ein Abschnitt zum Fußverkehr verankert werden soll. »Der Fußverkehr ist ein Grundpfeiler der Verkehrswende«, erklärte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Dienstag bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes. Mit dem neuen Abschnitt im Mobilitätsgesetz werde er entscheidend gestärkt - und Berlin setze so bundesweit Maßstäbe mit seiner Verkehrspolitik, s...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.