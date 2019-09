»Jetzt geht’s los«: der gealterte John Rambo (Sylvester Stallone) mit der »Braut des Soldaten«, dem Schießgewehr Foto: Universum-Film

Die Actionhelden der 80er Jahre, sie wollen und wollen nicht sterben. Obwohl sie nun in einem Alter sind, in dem sie die Machete und das Schießgewehr auch mal an die Jüngeren und die Frauen übergeben könnten. Bruce Willis etwa war letztes Jahr in einem Remake des Selbstjustizfilmklassikers »Death Wish« (»Ein Mann sieht rot«) zu sehen, als Familienvater, dessen Ehefrau von Einbrechern ermordet wurde und der, wie es so schön heißt, »das Gesetz selbst in die Hand nimmt«, weil die Polizei korrupt ist oder sich als unfähige Truppe von bürokratischen Sesselpupsern erweist, die jeden Buchstaben im Gesetz zweimal umdrehen, bevor sie einen Schurken verhaften. Auch der Kollege Arnold Schwarzenegger stapft bis heute wie gehabt als ewiger »Terminator« und schießfreudiger Söldner (»The Expendables«, gemeinsam mit seinem Ex-Rivalen Sylvester Stallone) mit starrer Miene durch die Kulissen. Der mittlerweile 73-jährige Stallone, der seine gesamte und b...