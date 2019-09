Berlin. Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre hat eine Umfrage unter großen Aktiengesellschaften gemacht, was sie vom Klimastreik an diesem Freitag halten und ob sie vorhaben, klimaneutral zu werden. Von den 26 Unternehmen, die antworteten, werde keines besondere Maßnahmen ergreifen, um seinen Beschäftigten die Teilnahme am Streik zu ermöglichen, teilte der Verband am Dienstag in Köln mit.

Arbeitsrechtlich dürfen Beschäftigte nur streiken, wenn die dort anerkannte tätige Gewerkschaft wegen Tarifkämpfen diese initiiert hat. 16 der befragten Aktiengesellschaft...