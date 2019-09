Die SPD mit Ministerpräsident Woidke (3.v.l.) und Generalsekretär Stohn (2.v.l.) erwartet die möglichen Koalitionspartner. Foto: dpa/Patrick Pleul

Am Donnerstagabend soll entschieden und verkündet werden, wen SPD und Grüne zu Koalitionsverhandlungen einladen - die CDU oder die LINKE. SPD-Generalsekretär Erik Stohn erläuterte, dass SPD und Grüne am Donnerstag mit einem gemeinsamen Vorschlag in die Sitzungen ihrer Parteigremien gehen wollen.

Am Mittwoch kamen zunächst die Verhandlungsgruppen der Grünen und der Linkspartei noch einmal zu einem Gespräch mit der SPD zusammen. Sie trafen sich in der SPD-Landesgeschäftsstelle in der Potsdamer Alleestraße. Für die LINKE war es ein sehr kurzer Weg, denn ihre eigene Landesgeschäftsstelle befindet sich schräg gegenüber. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ließ die Entscheidung nach diesem Gespräch noch offen. »Wir sind uns in wesentlichen Fragen nahegekommen und haben wichtige Konfliktpunkte aus dem Weg räumen können und werden dann morgen sehen, wie die Entscheidung aussieht«, sagte er nach einer dreistündigen Runde. »Solche Bündni...