Sie reden offen darüber, dass Sie ehemaliger Flüchtling und Muslim sind. Ins EU-Parlament schafften Sie es als 30-jähriger schwarzer Engländer. Warum ist das EU-Parlament nicht so divers wie die Bevölkerung ist, die es vertritt?

Das ist nicht nur im Europäischen Parlament so, auch in der Lokalpolitik und nationalen Regierungen. Die gewählten Vertreter müssen die Gesellschaft widerspiegeln, in der wir leben. Wir brauchen mehr People of Colour, mehr Frauen, mehr Menschen aus der LGBT-Community, mehr Menschen mit Behinderungen in Parlamenten. Bei Repräsentation geht es darum, Minderheitengemeinschaften zu stärken. Dass Menschen sich in ihren Repräsentanten wiedererkennen. Und wir sollten Intersektionalität nicht vernachlässigen.

Also wenn sich verschiedene Diskriminierungserfahrungen überkreuzen oder überschneiden.

Ja, besonders was Geschlecht und Hautton, und Hautton und Klasse angeht. Weil ethnische Minderheiten disproportional oft der Arbeiterklasse angehören. Wer schaut nach ihnen, wer spricht für die benachteiligten Leute? Dass das nicht passiert, hängt mit Bildung, sozio-ökonomischen Gründen, Sparpolitik zusammen. Wenn man etwa in Großbritannien zu Privatschulen geht, gibt es Politik- und Rhetorik-Unterricht. Dinge, die darauf vorbereiten, der nächste Politiker zu sein. Wohingegen diese Art von Bildung in den öffentlichen Schulen nicht unterrichtet wird.

Spielen politische Parteien da nicht auch eine Rolle? Normalerweise kommen Kandidat*innen aus Minderheitsgruppen zwar auf die Wahllisten, aber nicht an die Spitzenplätze.

Ja, Parteien müssen viel mehr machen, das ist einer der Faktoren. Parteien sollten Short Lists machen, etwa mit People of Colour oder aus der LGBT-Community, die eine bestimmte Anzahl von oberen Plätzen auf Wahllisten bekommen. Als ich in die Politik ging, sagten Leute aus meiner eigenen Community, also einer schwarzen Community, du wirst das nie schaffen. Weil man es gesehen haben muss, um es zu glauben. Jetzt, wo ich ein gewählter Volksvertreter bin, sehen Menschen, dass das ein Platz ist, den ich einnehmen kann. Und so wie andere Politiker of Colour habe ich die Verantwortung, andere Minderheiten und People of Colour zu ermutigen und zu unterstützen, damit sie auch Politiker werden.

A propos sich seinen Platz nehmen, dieser wurde Ihnen abgesprochen, als Sie im Juni das erste Mal in Straßburg waren. Sie wurden aufgefordert, das Parlament zu verlassen.

Als ich aus dem Plenarsaal lief, kam im Flur jemand auf mich zu. Ich war nicht sicher, ob es ein Parlamentsangestellter oder ein Abgeordneter war. Er fragte mich, ob ich mich verlaufen habe. Ich sagte »Sehe ich so aus, als ob ich mich verlaufen habe?« Er forderte mich auf, das Parlament zu verlassen, was ich ablehnte. Nach einer kurzen Diskussion zeigte ich ihm meinen Abgeordnetenausweis. Was dachte er sich. Leute sagen, das T-Shirt, das ich trug, sei provokativ gewesen. Aber ich war nicht der Einzige im Parlament, der ein T-Shirt trug.

Sie trugen an dem Tag ein T-Shirt, auf dem »F**k Fascism« stand.

Die Liberal Democrats-Abgeordneten trugen T-Shirts »Bollocks to Brexit«, einige irische Abgeordnete trugen Julian Assange-Shirts. Im Europäischen Parlament sind die Leute nicht daran gewöhnt, schwarze Personen in einflussreichen Positionen zu sehen. Sie arbeiten als Reinigungskräfte, Fahrer, im Catering oder sind Besucher. Aber man wird nie als genauso zugehörig angesehen wie die weiße Mittel- oder Oberschicht-Mehrheit, die es im Europäischen Parlament gibt.

Hatte der Vorfall Konsequenzen für die Person, die Sie ansprach. Oder entschuldigte sich das Parlament offiziell bei Ihnen?

Das Europäische Parlament sagte, es werde den Fall untersuchen. Es war recht frustrierend, dass sie zu dem Schluss kamen, dass es keiner ihrer Angestellten war. Ich glaube, sie wollten nur ihr Personal schützen. Ansonsten habe ich nichts gehört. Aber ich wurde von einem der Vizepräsidenten des Parlaments angerufen, der sich für die Situation entschuldigte. Er sagte, Entschuldigung, dass Sie das erleben mussten. Ich bin nicht der Erste und ich werden nicht der Letzte sein, dem so etwas passierte. Ich kann es Leuten nicht verübeln, weil es ihnen beigebracht wurde, so zu denken und sich so zu verhalten.

Wie Ihr neuer Kollege in der Grünenfraktion, der Satiriker Nico Semsrott, sind Sie sehr aktiv in sozialen Medien, haben viele Follower und wollen einem jungen Publikum Politik zugänglicher machen. Zeichnet sich da eine neue Generation von Abgeordneten ab?

Ich habe das Gefühl, dass das einfach passieren muss. Was Nico Semsrott macht, ist wichtig. Er befasst sich mit vielen Leuten, die sich entrechtet fühlen oder die sich vorher nicht mit Politik oder speziell europäischer Politik befasst haben. Und wir brauchen Leute, die einfallsreich sind, kreativ sind, aber sich auch an viele unterschiedliche, neue Gruppen wenden.

Das machen Sie auch. Es scheint so, als ob Ihnen die Kommunikation über Politik mindestens genauso wichtig ist wie die Politik selbst.

Ja, das ist momentan wichtiger als je zuvor. Manche EU-Parlamentsabgeordnete sind gerne in Brüssel, aber sie kommunizieren nicht, oder sie sehen nicht den Wert darin. Alle Abgeordneten bräuchten und sollten eine Art Training bekommen, wie man sich an Leute wendet und mit ihnen kommuniziert.

Warum soll das gerade jetzt wichtiger sein?

Weil neue Medien die ganze Zeit benutzt werden und die Aufmerksamkeitsspanne von Leute immer kürzer wird. Es gibt so viele Informationen. Manchmal ist es schwierig auseinanderzuhalten, was wirklichen Wert hat und was nicht, und wie man all diesen Lärm durchbricht. Die Leute benutzen Online-Medien, und wir können nicht mehr auf dieselbe Art mit Menschen kommunizieren wie vor fünf oder zehn Jahren.

Sie haben beim Brexit-Referendum für »bleiben« gestimmt und engagieren sich gegen Großbritanniens EU-Austritt. Glauben Sie, der Brexit kommt wirklich?

Niemand weiß das definitiv. Aber ich glaube nicht, dass wir austreten werden. Klar können Sie jetzt sagen, ich bin hoffnungsvoll, aber es ist nicht diese naive Art von Hoffnung, sondern eine, die mit Aktion verbunden ist. Es gibt viele Leute, die versuchen, ihn zu verhindern. Und egal was passiert, wir müssen die Ursachen angehen, die Leute dazu brachten, für einen Brexit zu stimmen. Sparpolitik etwa, und die Europäische Union selbst muss sich fundamental ändern. Wenn die EU weitermacht wie bisher, habe ich Angst, dass sie auf eine Art scheitern wird.

Wie soll sich die EU denn ändern?

Es würde solch einen positiven Einfluss haben, wenn etwa jeder europäischer Bürger die mächtigste Person, den oder die nächsten Kommissionspräsidenten oder -präsidentin wählen könnte. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wo kam sie her? Uns wurde gesagt, entweder wird sie es oder niemand, und das ist nicht demokratisch. Das würde nicht alle Probleme lösen. Aber es wäre ein guter, einfacher Schritt.