Vergleicht man den Emmanuel Macron des Herbstes 2019 mit jener Siegergestalt, die vor zwei Jahren das Parteiensystem Frankreichs umpflügen konnte, erkennt man den Präsidenten kaum wieder. In aktuellen Umfragen bewerten nur noch 29 Prozent seine Arbeit positiv, elf Prozent weniger als vor der Sommerpause. Dass Gewählten schnell die Zuneigung entzogen wird, ist in Frankreich zwar üblich. Doch für Macron steht die Frage im Raum, ob seine »Reformpolitik« nicht stecken bleibt.

Nicht nur haben die »Gelbwesten«, was nicht jeder erwartet hatte, die lange Sommerpause überstanden und verzeichnen nun wieder eine leicht steigende Beteiligung an ihren Aktionen. Sondern nun spitzt sich auch der Widerstand von Gewerkschaften und Interessenverbänden gegen jene »Rentenreform« zu, die vielen als Macrons Hauptprojekt gilt. Zumindest zeigen Streikaktionen, dass die geplante Heraufsetzung des Renteneintrittsalters sowie das Ende von Spezialregelungen für be...