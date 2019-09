Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Drei von vier Syrern in Deutschland leben von Hartz IV, lautet die nüchterne Meldung. Das klingt negativ und suggeriert, dass sie in hohem Maße das soziale System in Deutschland belasten. Und das soll sie vermutlich auch. Denn die Anfrage an die Bundesagentur für Arbeit hat René Springer von der fremdenfeindlichen AfD gestellt. Hinzu muss gesagt werden, dass in diese Statistik auch jene mit eingerechnet werden, die einen Integrations- oder einen Berufssprachkurs machen. Oder die einen Minijob haben und zusätzlich noch auf Sozialleistungen angewiesen sind. Die reine Arbeitslosenquote bei Syrern lag im Juni dieses Jahres bei 44,2 Prozent.

Es gibt andere Meldungen über Flüchtlinge im Berufsleben mit einem anderen Duktus. Das Nürnberger Institut für Arbeit etwa stellte kürzlich fest, dass mittlerweile rund 400 000 Menschen aus den acht wichtigsten Herkunftsländern arbeiten. Im August 2018 waren es noch 306 000 Menschen. Das zeugt von beachtlichen Fortschritten bei der Integration von Geflüchteten. Natürlich braucht das Ankommen von Menschen aus einem anderen Kulturkreis Zeit. Aber auf längere Sicht könnten diese Neuankömmlinge einen wertvollen Beitrag gegen den Fachkräftemangel in vielen Branchen leisten. Vielleicht muss der Gesundheitsminister dann auch nicht mehr ins ferne Mexiko reisen, um Pflegekräfte zu rekrutieren. Die Chancen stehen jedenfalls gut.