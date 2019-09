Fridays-For-Future-Protest in New York. Foto: dpa/Eduardo Munoz Alvarez

Als Präsidentin von Brot für die Welt und der Diakonie Katastrophenhilfe sind Sie oft in Entwicklungsländern unterwegs. Diese Länder tragen kaum zum Klimawandel bei, leiden aber besonders darunter. Wie macht sich das bemerkbar?

Auf den Fidschi-Inseln müssen schon jetzt wegen des steigenden Meeresspiegels 800 Dörfer umgesiedelt werden. In Bangladesch kommt es immer häufiger zu immer heftigeren Wirbelstürmen, und durch den Anstieg des Meeresspiegels versalzt das Grundwasser. In Afrika häufen sich verheerende Dürren. Gemein ist diesen Ereignissen, dass sie die Ärmsten am schwersten treffen. Der Klimawandel zieht ihnen förmlich den Boden unter den Füßen weg. Bereits erreichte Entwicklungsfortschritte werden so wieder zunichte gemacht.

Welche Verantwortung haben die Industrienationen?

Hier gilt ganz klar das Verursacherprinzip! Die G20-Staaten sind für 80 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Aber 95 Prozent der M...