In nur 16 Jahren wird sich die Erde gegenüber der vorindustriellen Zeit um 1,5 Grad Celsius aufgeheizt haben, wenn die Länder keine zusätzlichen Maßnahmen zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen ergreifen. Das ist die neueste Schätzung des »Climate Action Trackers« von mehreren Forschungsinstitutionen. Und anschließend wird es noch wärmer: Zwei Grad sind im Jahr 2053 erreicht und Ende des Jahrhunderts sogar 3,2 Grad. Zwischendurch hat das Klimasystem nach der Prognose der Wissenschaft einige Kipppunkte überschritten, und die Erwärmung verstärkt sich selbst, sodass der Mensch sie nicht mehr stoppen kann und die Folgen katastrophal sein werden.

Vor diesem Hintergrund findet am Montag in New York ein Klimagipfel auf Einladung von UN-Generalsekretär António Guterres statt, der warnt: »Wir verlieren das Rennen« gegen die Klimaüberhitzung, sagt Guterres und bezeichnet die Situation als »Notstand«. Aus diesem Grund verlangt der UN-Chef von...