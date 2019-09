Die europaweiten 112-Notrufstellen sorgen für schnelle Hilfe, wenn der Standort des Anrufers ermittelt werden kann. Doch daran hapert es vielfach. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat hinsichtlich der zu gewährleistenden Sicherung der Notrufhilfe den EU-Staaten strenge Vorgaben für ihre grundsätzliche Verpflichtung gemacht, bei einem europaweiten 112-Notruf den Standort des Anrufers zu ermitteln. Die Einzelheiten dazu im nd-ratgeber.

Arbeit: Aufbewahrungsfristen von Mitarbeiter- und Bewerberdaten - Wie werden sie richtig archiviert? Seit einem Jahr gilt die Datenschutzgrundverordnung, in Kurzform DSGVO. Für Unternehmen ergaben sich damit besondere Regeln hinsichtlich Art, Dauer und Umfang der Speicherung und Aufbewahrung von Bewerber- und Mitarbeiterdaten. Mehr dazu im nd-ratgeber.

Wohnen: Mietrecht – Garage zur Wohnung vermieten. Bei der Vermietung einer Wohnung wird oft auch eine Garage oder ein Stellplatz mitvermietet. »Wir empfehlen, für die Garage einen gesonderten Mietvertrag abzuschließen«, heißt es von Haus & Grund Rheinland Westfalen. Weitere, für Mieter wichtige Informationen, werden im nd-ratgeber gegeben.

Haus und Garten: Die Gartenkolumne – Schön fürs Auge, wichtig für die Bodenqualität in den Beeten, die Gründüngung im Herbst. Dazu Tipps für den Oktober: Jetzt beginnt die Pflanzzeit für Rosen. Und: Wohin mit dem Laub? Lesen Sie im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Betreuungsunterhalt - Anspruch einer nichtehelichen Mutter auch bei neuer Partnerschaft. Geht eine nichteheliche Mutter eine neue Partnerschaft ein, verliert sie deswegen nicht den Anspruch auf Betreuungsunterhalt. Sie wird vom Gesetz anders behandelt als die eheliche Mutter. Mehr dazu im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Reiserecht - Minderung des Reisepreises. Es sollte ein Traumurlaub auf den Malediven werden – in einer Villa direkt am Strand. Der Strandabschnitt war jedoch nicht nutzbar, da Wasserflugzeuge starteten und landeten und der Lärm unerträglich war. Auch das WLAN funktionierte nur teilweise und extrem schlecht. Unterm Strich also eine Reisepreisminderung? Lesen Sie dazu den nd-ratgeber.