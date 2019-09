Der wesentliche Grund für den Personalmangel, der ja keineswegs nur in der Hauptstadt, sondern im gesamten Bundesgebiet dramatisch ist, ist und bleibt die Ausbildungssituation von Erzieherinnen und Erziehern. Das größte Problem dabei ist die Entlohnung. Eine Erzieherin durchläuft in der Regel eine vier- bis fünfjährige unbezahlte Ausbildung. Früher mussten viele Auszubildende sogar Schulgeld bezahlen. Das zeigt, wie wenig Wertschätzung der nach wie vor stark weiblich geprägte Beruf lange Zeit von der Gesellschaft erfahren hat.

Mussten die Eltern bisher von Kita zu Kita tingeln und immer wieder aufs Neue nach freien Kapazitäten fragen, wird ihnen die Suche jetzt immerhin etwas erleichtert und zeitgemäßer gestaltet. Das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Kitapersonal, das notwendig ist, um eine Vertrauensbasis für eine hoch vertrauensvolle Aufgabe zu schaffen, kann und soll die Plattform dabei natürlich nicht ersetzen. Genauso wenig kann und soll der Navigator als ein Mittel gegen den chronischen Fachkräftemangel an den Kitas in Berlin verstanden werden.

Spät kommt er, doch nun kommt er ja wenigstens bald: der lang ersehnte »Kita Navigator«. Mit Hilfe der vom rot-rot-grünen Senat entwickelten Website sollen Berliner Eltern ab Ende Oktober online nach freien Betreuungsplätzen suchen und mit den Kitaleitungen in ihrem Wohnumfeld in Kontakt treten können.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Jérôme Lombard will eine bessere Bezahlung von Erzieherinnen

Martin Kröger über die geplanten neuen Stellen in den Sicherheitsbehörden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!