Am 3. Oktober werden von Politiker*innen fast aller Parteien mit salbungsvollen Worten der Sieg der Demokratie vor 29 Jahren beschworen und die Menschenrechtsverletzungen in der DDR gegeißelt. Zwei Tage später, am 5. Oktober, soll in Frankfurt am Main der bundesweite Ratschlag »Demokratie wagen« stattfinden. Vorbereitet wird die Veranstaltung vom »Arbeitsausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote und für die Verteidigung demokratischer Rechte«. Dort haben sich Menschen zusammengeschlossen, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in der BRD geworden sind, über die kaum gesprochen wird.

Dass der Ratschlag zwei Tage nach dem 3. Oktober stattfindet, sei Zufall, betont Klaus Lipps gegenüber »nd«. Der Sprecher der Initiative, die zum Ratschlag einlädt, wollte eigentlich Lehrer für Mathematik, Französisch und Sport werden. Doch weil er Mitglied der DKP war, durfte er seinen Beruf nicht ausüben. Ihm ging es wie vielen junge Lehrer*innen, E...