Zeitreise in die 1990er: Innenhof der Tucholskystraße Foto: RubyImages/Florian Boillot

»Tanze Samwer mit mir« stand auf dem Transparent, das Montagmittag vor dem Eingang der Tucholskystraße 30 in Berlin-Mitte aufgehängt wurde. Viele Passant*innen, die in der von Tourist*innen stark frequentierten Gegend vorbeikamen, blieben bei dem kleinen Büfett stehen, das die Bewohner*innen des alternativen Wohnprojekts aufgebaut hatten. Dort wurden sie darüber informiert, dass es sich hier um keinen Schreibfehler handelt. Vielmehr befürchten die Mieter*innen, von der Augustus Capital, die die Tucholskystraße 30 und 32 gekauft hat, vertrieben zu werden.

Hinter der Immobilienfirma stehen die Samwer-Brüder, die in der letzten Zeit häufig mit der Verdrängung von Mieter*innen in Verbindung gebracht wurden. So wurde kürzlich den Mediziner*in...