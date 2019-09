»Der 5. Oktober ist der Termin, ab dem die Bahn Verkehr bereitstellt«, bestätigt Hannes Stefan Hönemann, Sprecher der Flughafengesellschaft, dem »nd«. Viele weitere Partner hätten ähnliche Termine, erklärt er. Da zu diesem Zeitpunkt noch der Sommerflugplan gelte, sei jedoch eine Umstellung noch nicht sinnvoll. Der Winterflugplan tritt 2020 am 25. Oktober in Kraft.

Der FEX abgekürzte Flughafenexpress der Regionalbahn soll spätestens am Montag, dem 5. Oktober 2020 den Betrieb aufnehmen. Von 4 Uhr bis 23 Uhr soll der FEX dann den Hauptbahnhof über Gesundbrunnen und Ostkreuz im Halbstundentakt mit dem BER verbinden. Zusammen mit den Linien RE7 und RB14, die den neuen Flughafen über die Stadtbahn ansteuern, sind es dann vier Verbindungen pro Stunde ab Hauptbahnhof.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Rot-Rot-Grün will Polizei und Feuerwehr mit deutlich mehr Geld stärken

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!