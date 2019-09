Lukas Kampa spielt seit fünf Jahren für den polnischen Spitzenklub Jastrzębski Węgiel. Der 32-jährige Zuspieler scheiterte bei der EM am Montagabend mit den deutschen Volleyballern im Viertelfinale ausgerechnet an Polens Nationalmannschaft. Mit Oliver Kern sprach er am Tag danach über die Übermacht des Gegners, den Volleyballboom im Nachbarland, eine eher verpatzte EM und darüber, warum die Olympiaqualifikation dennoch möglich ist. Foto: Markus Prosswitz/masterpress

Schon 2016 sagte der damalige Bundestrainer Vital Heynen, dass Polens Volleyballer unschlagbar werden, wenn der Kubaner Wilfredo León eingebürgert wird. Jetzt ist es so weit, und die mittlerweile von Heynen selbst trainierten Polen warfen Sie am Montag mit 3:0 aus der EM. Ist das Team zu gut für Sie?

Nimmt man dieses Viertelfinale, dann ja. Aber das geht aktuell nicht nur uns so. Die WM 2018 hat Polen ja noch ohne Leon gewonnen. Und danach hatte Frankreich in der Olympiaqualifikation überhaupt keine Chance. Insofern erscheinen die Polen derzeit unschlagbar. Ich glaube, dass sie durch die EM marschieren und sie gewinnen werden. Dennoch würde ich nicht sagen, dass das dauerhaft ist.

Sie spielen seit Jahren selbst in Polen. Daher war der riesige Fanzuspruch selbst in den Niederlanden kaum überraschend für Sie. Die Halle in Apeldoorn war komplett in rot-weißer Hand. Wie ist diese Begeisterung für Volleyball zu erklären?

Ich ...