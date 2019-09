Gallensteine können einen Durchmesser von mehreren Zentimentern errreichen. Foto: imago images/Niehoff

»Haben Sie Gallensteine?« Wer vorschnell mit »nein« antwortet, könnte sich irren. Viele Menschen haben nämlich sehr wohl Klümpchen in der Gallenblase, ahnen aber nichts davon: Schätzungen zufolge sind in Deutschland bis zu 15 Prozent der Erwachsenen »Steinträger«. Dabei steigt der Anteil mit dem Alter. Da die Gebilde oft keine Beschwerden verursachen, werden sie oft nur per Zufall entdeckt. »Solche stummen Gallensteine müssen meistens auch nicht behandelt werden«, sagt der Chirurg Carsten Gutt vom Klinikum Memmingen. Eine Ausnahme sind zum Beispiel sehr große Steine, da sie das Risiko für Gallenblasenkrebs erhöhen. In solchen Fällen wird das Organ in der Regel operativ entfernt.

Problematisch wird es, wenn ein Gallenstein wandert und zum Beispiel den Ausgang der Gallenblase verstopft. Dadurch wird der Abfluss der Gallenflüssigkeit behindert, sodass es zu krampfartigen Schmerzen im Oberbauch kommt. Die Koliken können in den Rücken ...