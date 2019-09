Wer den Klimawandel leugnet, macht sich mitschuldig an dürren Aussichten für nachwachsende Generationen. Foto: dpa

Gerade angesichts der Debatte zum Erdklima, die - wie der Basler Biochemiker Gottfried Schatz vor einigen Jahren beklagte - so emotional geführt wird, »dass sie fatal an die Religionskriege vergangener Zeiten erinnert«, ist es wichtig, dass erfahrene Wissenschaftler wie der Philosoph und Wissenschaftshistoriker Herbert Hörz sich zu Wort melden.

Der gebürtige Stuttgarter, der in Jena studiert hatte, an der Humboldt-Universität in Berlin maßgeblich am Aufbau des Lehrstuhls »Philosophische Probleme der Naturwissenschaften« beteiligt war und dort lehrte, weiß um die Komplexität des Klimasystems, dessen unbestreitbar gravierende Veränderungen sich nicht allein auf »Treibhausgase« reduzieren lassen. Schwankungen der Sonnen- und Weltraumstrahlung, Veränderungen in den Strömungen der Weltmeere, Verschiebungen der Kontinente und die Evolution der Flora haben nachhaltigen Einfluss auf das Erdklima. Dieses hat sich in Millionen Erdenjahren u...