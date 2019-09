Die Abneigung bricht sich immer wieder Bahn. »Unehrlich, vergesslich, Grüne eben« - das schrieb Ulrich Thomas, CDU-Mann aus dem Harz und Vizechef der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, als es im Frühjahr in der Koalition aus CDU, SPD und Grünen mal wieder krachte und knirschte. Der Anlass? Fast gleichgültig. Denn eigentlich kracht oder knirscht es im Bündnis fast ständig. Der »Spiegel« sprach von einer »Koalition in der Dauerkrise«. Kenia, so der verbreitete Eindruck, »kämpft vor allem mit sich selbst«.

Die Beteiligten sehen nicht ganz so schwarz. »Am Lagerfeuer ist es schön warm«, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), nachdem er ein Jahr lang i...