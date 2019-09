Labourchef Jeremy Corbyn nach seiner Rede auf dem Parteitag in Brighton. Die Konferenz verlief für ihn erfolgreich. Foto: AFP/Daniel Leal-Olivas

An einem sonnigen Samstag scheint halb London in Brighton Ferien zu machen. Die Züge aus der britischen Hauptstadt sind rappelvoll, auf der Straße vom Bahnhof zum berühmten Pier wälzt sich der Menschenstrom entlang: Gruppen von aufgeregten Teenagern, Familien mit Kindern, Pensionäre mit Strohhut - und Labour-Mitglieder. Am Samstag begann der Parteitag der Oppositionspartei. Tausende Delegierte machten sich auf in die südenglische Küstenstadt. Viele junge Besucher sind jedoch nicht für die offizielle Konferenz hier, sondern für das Festival »The World Transformed« (TWT), das linke Basisaktivisten seit vier Jahren jeweils parallel zum fünftägigen Labour-Parteitag organisieren.

Brighton ist an diesem Wochenende fest in linker Hand. In den Old Steine Gardens, nahe der Küstenmeile, wehen rote Flaggen im Wind, daneben steht in menschengroßen Holzlettern: »Sozialismus«. Die Besucher können auswählen aus Dutzenden Podiumsdiskussionen, Kun...