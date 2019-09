Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Einzige Ausnahmen: Wenn Menschen durch die Beiträge gefährdet werden könnten. Was Facebook darunter versteht, verrät der Konzern nicht. Ebenso von der Neuregelung ausgenommen sind politische Beiträge, die als bezahlte Beiträge auf der Plattform verbreitet werden.

Facebook tut sich seit jeher schwer im richtigen Umgang mit Fake News sowie Hass und Hetze auf seiner Plattform. Zwar gelten für die Nutzer des sozialen Netzwerks Verhaltensregeln, umstrittene Äußerungen können auch gemeldet werden. Es gibt inzwischen sogar Mitarbeiter, die Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Doch der Internetgigant hat nun entschieden: All diese Maßnahmen müssen Politiker in Zukunft nicht mehr fürchten. Für sie gelten die Communityregeln nicht mehr. »Unsere Rolle als Facebook ist es, für gleiche Rahmenbedingungen zu sorgen - nicht, selbst ein politischer Teilnehmer zu sein«, begründet der Politikchef des Netzwerks, Nick Clegg, die Entscheidung, die auf dem Blog des Konzerns nachlesbar ist. Künftig sollen Äußerungen von Politikern grundsätzlich als »Beiträge mit Nachrichtenwert« eingestuft werden, für die es ein »öffentliches Interesse« gibt. Das heißt, ihre Posts dürfen gegen die sonst für alle geltenden Standards verstoßen, ohne dass es Konsequenzen gibt.

Donald Trump ist bekannt dafür, Fakten als lästige Angelegenheit in der Politik zu betrachten. Statt auf Argumente setzt der US-Präsident darauf, seine Anhängerschaft mittels Emotionalisierung anzusprechen - oft durch gezielte sexistische, nationalistische, herablassende verbale Tiefschläge. Äußert sich Trump über die sozialen Netzwerke, wird dies tausendfach geteilt und kommentiert. Aufmerksamkeit ist ihm garantiert.

