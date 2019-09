In Ostdeutschland haben es die Kirchen schwer: viele leere Kirchenbänke im Magdeburger Dom Foto: imago images/Rolf Kremming

Die Wohnung von Andreas Dohrn und seiner Frau Christiane macht einen ungewöhnlichen Eindruck - im Vergleich zu anderen Pfarrershaushalten. An den Wänden im Arbeitszimmer befindet sich kein einziges Kreuz. Stattdessen: Plakate, Plakate, Plakate. »Leipzig zeigt Courage«. Oder: »Bezahlbares Wohnen für alle«. Ein Werbeplakat der globalisierungskritischen Leipziger Filmreihe »Globale« hängt neben einem Plakat für ein Konzert des Leipziger Alternative-Musikers Tino Standhaft und seiner Band in der Peterskirche. »Eine Veranstaltung, die wir gemeinsam mit der benachbarten Kneipe ›Flowerpower‹ zum 50-jährigen Woodstock-Jubiläum organisiert haben«, verrät Andreas Dohrn. Passenderweise spielten Standhaft und seine Jungs an diesem Abend alte Woodstock-Klassiker.

Nun könnte man diese Accessoires als private Vorliebe abtun. Oder man betrachtet sie als Mosaiksteine einer Gedankenwelt, die sich vom traditionellen Rollenverständnis eines Pfarrers ...