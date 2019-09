Bis zur möglichen Eröffnung ist es jedoch noch ein Jahr. Wenig Zeit für viele weitere Testläufe, die anstehen. So muss unter anderem mit Komparsen der Betrieb des Flughafens simuliert werden. Probleme bereiten unterdessen noch die Kabeltrassen, wo weitere intensive Arbeiten anstehen. Die Aufsichtsratssitzung soll am 18. Oktober fortgesetzt werden.

Auch der Flughafenchef war voll des Lobes für seine Mitarbeiter angesichts der Fortschritte. »Die Ergebnisse der Wirkprinzipprüfung zeigen, dass sich die akribische Arbeit, die wir mit den umfangreichen vorgelagerten Funktionsprüfungen geleistet haben, gelohnt hat«, sagte Engelbert Lütke Daldrup. Und: Dass das Zusammenspiel der brandschutztechnischen Anlagen in dieser Qualität funktioniert, sei ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Inbetriebnahme.

»Die erfolgreiche Wirkprinzipprüfung ist ein wichtiger Schritt nach vorn, der mich optimistisch stimmt«, erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft, Rainer Bretschneider. Das Aufsichtsgremium war am Freitag zusammengekommen, um sich mit dem Stand der Baufertigstellung und den Ergebnissen der Tests zu beschäftigen.

Gute Nachrichten vom Neubauprojekt Großflughafen BER in Schönefeld: Nach Angaben der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) konnte Ende vergangener Woche die sogenannte Wirkprinzipprüfung durch die Mitarbeiter des TÜV Rheinland abgeschlossen werden. Die Prüfer hatten sich in den vergangenen Wochen die technischen Anlagen, unter anderem die komplizierten Brandschutzvorrichtungen vorgenommen. Der endgültige Abschlussbericht dazu soll zwar erst Ende Oktober vorliegen, die FBB sieht aber bereits eine »positive Entwicklung« der Wirkprinzipprüfung. Soll heißen: Große Probleme, die den geplanten Eröffnungstermin des Flughafens im Oktober 2020 infrage gestellt hätten, sind offenbar diesmal nicht aufgetreten.

Im Terminal für den künftigen Hauptstadtflughafen beendete der TÜV Rheinland nach Betreiberangaben am Freitag seine übergreifenden Anlagentests.

