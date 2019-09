Es waren hässliche Bilder, die den argentinischen Fußball in eine tiefe Krise gestürzt haben. Der Mannschaftsbus der Boca Juniors rast an Hunderten zürnenden Fans des Erzrivalen River Plate vorbei, etliche Steine knallen gegen die Scheiben, Glas splittert. Tränengas der Polizei dringt in den Bus ein, Boca-Kapitän Pablo Perez wird am Auge verletzt, panisch wird nach Hilfe gerufen. »Eine Schande«, sagt Perez später über das Skandalfinale der Copa Libertadores vor zehn Monaten, das erst abgesagt und dann nach Madrid verlegt werden musste.

An diesem Dienstag treffen River Plate und die Boca Juniors erneut im südam...