Das Berliner Kino Arsenal beweist Ironie, indem es ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit den Spielfilm »KLK an PTX« (1971) vorführt. Die aufwendige DEFA-Produktion erzählt auf großzügigen Tableaus (70-mm-Großbild) vom Wirken und vom Ende der von den Nazis »Rote Kapelle« genannten Widerstandsgruppe (deren Funksprüche mit »KLK an PTX« begannen). Widerstand gegen die Nazis, Antifaschismus hätte der gemeinsame Nenner der beiden deutschen Staaten sein können. Doch bekanntlich spielten Nazis beim Aufbau der BRD eine unverzichtbare Rolle, und in den höheren Kreisen des Westens hielt man stets die Antwort auf die Frage offen, ob im Mai 1945 nicht doch - wie Winston Churchill es formulierte - das »falsche Schwein geschlachtet« worden sei.

Die Frage wurde, wie der den Dokumenten folgende Film zeigt, schon vor 1945 aufgeworfen. Selbst die deutsche Wirtschaft bestand nicht nur aus glühenden Nazis. Einige ihrer vorsichtigen Vertreter hielten es ...