Thomas Lutze ist der neue Chef der LINKEN im Saarland Foto: imago images/Becker&Bredel

Die zerstrittene Saar-LINKE hat einen neuen Landesvorsitzenden: Am Sonntagabend wurde Thomas Lutze in Neunkirchen in dieses Amt gewählt. In seiner Bewerbungsrede versprach er einen Neuanfang und eine Rückkehr zur Sacharbeit. Es solle wieder »um Inhalte und um Politik gehen«, die Arbeit von Partei und Landtagsfraktion sollten wieder stärker vernetzt werden. Allerdings ist zweifelhaft, ob das ausgerechnet Lutze gelingen wird. Denn der Bundestagsabgeordnete ist Protagonist eines von zwei verfeindeten Lagern an der Saar. Das andere wird von Oskar Lafontaine repräsentiert, der die Linksfraktion im Saarbrücker...