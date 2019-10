Opposition im Bundestag stellte in letzter Legislaturperiode so viele Regierungsanfragen wie noch nie

Mike Schubert gewinnt am Sonntag in Potsdam mit 55,3 Prozent die Stichwahl gegen Martina Trauth

Bartsch begründete die Überlegungen mit der allgemeinen politischen Lage: »Wenn die SPD im Dezember aus der Koalition aussteigen sollte und es Neuwahlen gibt, kann es Sinn machen, unsere Entscheidungen im Januar zu treffen«, sagte er dem RND. Er fügte aber hinzu: »Der Wahltermin für den Fraktionsvorstand ist kein Grund für Auseinandersetzungen. Wenn die Fraktion will, werden wir im November wählen.« dpa/nd

Eigentlich hatte die LINKE geplant, ihre Fraktionsspitze im Herbst neu zu wählen. Ursprünglich war sogar über eine Abstimmung noch vor der Sommerpause diskutiert worden - Wagenknecht hatte sich dann aber auf Bitten ihres Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch bereit erklärt, bis zum Herbst im Amt zu bleiben. Ob sie den Vorsitz auch im Fall einer Verschiebung auf Januar bis dahin weiter ausübt, blieb in dem RND-Bericht offen.

Berlin. Die Linksfraktion im Bundestag könnte ihre neue Führung doch erst Anfang des kommenden Jahres wählen. »Der Vorschlag des Fraktionsvorstands ist es, die Wahlen auf einer Klausur im Januar durchführen zu lassen«, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstag). »Über diesen Vorschlag wird in der Fraktion in der kommenden Sitzungswoche diskutiert und entschieden.« Die bisherige Co-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte bereits im März angekündigt, das Führungsamt aus gesundheitlichen Gründen abzugeben .

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Justizministerin will sogenannte Soziale Medien verpflichten, Volksverhetzung und Mordbedrohungen zu melden

Der Katalane Joan Tardà über die Regierungsbildung in Spanien und Urteile gegen Unabhängigkeitsbefürworter

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!