Die SPD will die Pflegefinanzierung reformieren, Minister Spahn fordert Grundsatzdebatte

SPD will die Kostenbeteiligung der Bedürftigen einschränken

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer pocht auf eine Begrenzung der Kosten für Pflegeheime. Betroffene müssten die Sicherheit haben, sich Pflege auch leisten zu können. Bisher ist es so, dass die Kostenbeteiligungen der Pflegebedürftigen nach oben nicht gedeckelt sind, der Anteil der Pflegeversicherung dagegen schon. Die SPD-Bundestagsfraktion hat inzwischen ein Konzept beschlossen, in dem eine Deckelung der Eigenanteile für die pflegebedingten Kosten im Heim gefordert wird. Im Bundesdurchschnitt müssen die Betroffenen rund 1800 Euro selbst zahlen.

Einkommensteuererklärung: Was bedeutet der Verspätungszuschlag?

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!