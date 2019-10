Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro für angeschlagene Fluglinie

Wer als Individualreisender Flugticket oder Unterkunft selbst gebucht hat, muss sich selbst um einen anderen Flug kümmern. Muss er dadurch länger am Urlaubsort bleiben, können auch weitere Kosten vor Ort etwa für Hotel etc. für ihn anfallen. Geld bekommt derjenige, wenn überhaupt, erst nach langwierigem Insolvenzverfahren zurück.

Bei Pauschalreise - wenn also Flug und Hotel bei einem Anbieter gebucht wurden - hat der betroffene Urlauber einen Reisesicherungsschein erhalten und kann bei Vorliegen eines Insolvenzantrages den gezahlten Reisepreis über das Versicherungsunternehmen zurück erhalten. Für Pauschalreisende müssen die Reiseveranstalter auch für Ersatzbeförderung sorgen. Sollte die Reise nicht mehr stattfinden, ist der Insolvenz-Absicherer, eine Versicherung oder eine Bank, verpflichtet, sämtliche Zahlungen des Reisenden zu erstatten. Wurde die Reise bereits angetreten, ist der Preis anteilig für die nicht erbrachten Leistungen zurückzuzahlen. Muss der Reisende wegen des späteren Rückflugs am Urlaubsort das Hotel weiter bezahlen, fallen diese Kosten auch unter die Erstattungspflicht.

