Am Donnerstag werden reihenweise Staatskarossen aus der Hauptstadt und aus den Bundesländern gen Kieler Förde rollen. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt wird der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit begangen, gekoppelt mit einem obligatorischen Gottesdienst, dem zeremoniellen Festakt, einem Bürgerfest mit »Ländermeile« und der Staffelübergabe der Bundesratspräsidentschaft an das Land Brandenburg, repräsentiert vom Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD). Eigentlich ist Bürgernähe für Politiker angesagt, und doch machen äußerst strenge Sicherheitsvorkehrungen diesem Vorhaben meist einen Strich durch die Rechnung. In der Innenstadt sind 29 Straßen und mehrere Parkplätze gesperrt.

Gefeiert wird in Kiel bereits ab Mittwoch. Infozelte und Präsentationen diverser Institutionen sind ab Mittag zugänglich. Kulturprogramme auf drei Bühnen sollen für Auflockerung sorgen. Gerechnet wird an beiden Tagen mit 500 000 Besuchern. Das La...