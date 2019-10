Foto: Xu Congjun/SIPA Asia/ZUma Wire/dpa

In dem häufig als geschichtsphilosophisch verfemten Schlussabschnitt seines Hauptwerkes formulierte Karl Marx einst das »absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation«: »Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee«, heißt es im 23. Kapitel des ersten Bandes von »Das Kapital«. Im Ergebnis, so Marx, produziere »die Arbeiterbevölkerung also in wachsendem Umfang die Mittel ihrer eigenen relativen Überzähligmachung«.

Was zunächst noch als zyklischer relativer Überschuss an Arbeitskraft erscheine, wachse sich zunehmend zu einer auch langfristig nicht mehr verwertbaren, pauperisierten absoluten Überschussbevölkerung aus. Eine Perspektive, die auch Marx’ Revolutionstheorie beeinflusste: Denn neben der »Empörung der stets anschwellenden...